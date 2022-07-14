Росіяни за добу обстріляли вісім громад на Сумщині

Російські військові протягом четверга, 14 липня, здійснили 8 обстрілів по 8 громадах Сумської області. Усього понад 40 пострілів із різних видів озброєння.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зазначається, що ворог загалом за добу завдав понад 40 пострілів із кулеметної черги, реактивної та ствольної артилерії. Також використовували безпілотники.

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, російська армія протягом доби, 13 липня, обстріляла чотири громади Сумської області. Усього зафіксовано 59 прильотів та 6 мінометних вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.