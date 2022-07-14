В Миколаєві під російський обстріл знову потрапило тролейбусне депо (ФОТО, ВІДЕО)

Під ворожий обстріл 14 липня знову потрапило тролейбусне депо комунального підприємства "Миколаївелектротранс", повідомив у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Знову під обстріл потрапив наш громадський транспорт. Сьогодні було пошкоджено 18 тролейбусів. З них 16 одиниць - це наші новенькі комфортні тролейбуси, які ми закупили минулого року і презентували до Дня міста. "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт", - зазначив він.

<div><br></div><div></div>

В свою чергу, як повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, через масований обстріл міста вранці з зенітно-ракетних систем С-300 було частково зруйновано готель та бізнес-центр, є влучання в стадіон, в три заклади освіти, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, в тому числі транспортні, та крамниці.

Крім цього, Сєнкевич повідомив, що зранку окупанти поцілили у два навчальні заклади міста. Зокрема, в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. Відомо принаймні про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.

Фото: Telegram/senkevichonline Фото: Telegram/senkevichonline Фото: Telegram/senkevichonline Фото: оперативне командування "Південь" СВ ЗСУ

Також він зазначив, що, "як завжди", від ударної хвилі та уламків пошкодження отримали і житлові будинки. Лише в одному районі в четвер було пошкоджено 14 багатоповерхівок (вікна, двері, балкони) та три приватні будинки (вікна та покрівля).

Нагадаємо також, що 12 липня російські війська з окупованої ними Херсонської області також здійснили масований обстріл Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетними системами С-300. Було пошкоджено газову магістраль, будівлю школи та двох медичних закладів, уражено тролейбусне депо, цехи рибогосподарського підприємства та кілька житлових багатоповерхових будинків.