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Війська РФ ракетним ударом частково зруйнували депо Харківського метро (ФОТО)
У ніч на 14 липня окупанти здійснили ракетний удар по декількох районах Харкова, внаслідок чого було пошкоджено підприємство в Основ’янському районі та приміщення ангару Салтівського депо метрополітену, повідомляють у обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).
Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській області. В прокуратурі також підкреслюють, що будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
Зазначимо, що Салтівське депо метрополітену є одним з двох таких об'єктів у Харкові (інше - Немишлянське, яке до червня 2022 року називалося Московським). Воно було відкрите у 1984 році, розташоване з північно-східного боку від ринку "Барабашово" і станції "Академіка Барабашова" та обслуговує лише Салтівську лінію метро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що два дні тому російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню територію чотирьох підприємств у східній частині Харкова, зокрема завод "Південкабель".