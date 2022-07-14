Войска РФ ракетным ударом частично разрушили депо Харьковского метро (ФОТО)

В ночь на 14 июля оккупанты нанесли ракетный удар по нескольким районам Харькова, в результате чего было повреждено предприятие в Основянском районе и помещение ангара Салтовского депо метрополитена, сообщают в областной прокуратуре.

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При процессуальном руководстве Слободской и Салтовской окружных прокуратур Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. В прокуратуре также подчеркивают, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Отметим, что Салтовское депо метрополитена является одним из двух таких объектов в Харькове (другое – Немышлянское, которое до июня 2022 года называлось Московским). Оно было открыто в 1984 году, расположено с северо-восточной стороны рынка "Барабашово" и станции "Академика Барабашова" и обслуживает только Салтовскую линию метро.

Напомним также, что два дня назад российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию четырех предприятий в восточной части Харькова, в том числе завод "Южкабель".