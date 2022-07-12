РФ обстріляла з РСЗО чотири підприємства Харкова, зокрема кабельний завод: є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Близько 13:30 вівторка, 12 липня, російські війська в черговий раз завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Харкову, повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цього разу удару зазнали промислові об’єкти, приватні підприємства, гаражі, житлові будинки в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова. Розриви боєприпасів спричинили 6 пожеж на різних об’єктах. За попередніми даними, щонайменше 4 особи зазнали поранень.

Найбільша за розмірами пожежа виникла о 13:33 на виробничому підприємстві в Немишлянському районі. Там на відкритому майданчику, де зберігалась готова продукція, горіли бухти з кабелями на площі 300 квадратних метрів.

Зазначено, що вогонь стрімко набирав сили і розповсюджувався, загрожуючи охопити ще більшу площу. Працівники підприємства самоорганізувались і разом з рятувальниками вжили заходів щодо рятування майна.

Спільними зусиллями їм вдалось зберегти значну частину готової продукції від знищення. Вогнеборці ж подали на гасіння вогню пожежні стволи і вже о 14:42 локалізували його. Остаточно пожежу приборкали о 16:43.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

В свою чергу, окрім "Південкабелю", під вогнем окупантів опинились території ще трьої підприємств та приватне домоволодіння. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, внаслідок обстрілу поранено чотирьох чоловіків 42, 33, 45 та 36 років і 54-річну жінку.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Немишлянської прокуратури спільно зі співробітниками відділів поліції №1 та №2 Харківського районного управління поліції №2.

Нагадаємо також, що у ніч на 11 липня російська армія зруйнувала цілий під'їзд шестиповерхової житлової будівлі в центрі Харкова. Ще дві ракети потрапили у двір неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.