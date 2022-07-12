Масові обстріли Миколаєва 12 липня: зруйновано школу, пошкоджені лікарні та будинки, поранено 12 цивільних

12 цивільних осіб, за попередніми даними, отримали осколкові поранення через масові обстріли Миколаєва у ніч на 12 липня. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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Зазначається, що управління Служби безпеки України в Миколаївській області розпочало розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, близько 4:00 військові країни-агресора здійснили масовані артилерійські та ракетні обстріли по житлових масивах обласного центру.

Під ворожим вогнем опинилися багатоквартирні та приватні житлові будинки, медичні та навчальні заклади, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.

Першочергові слідчі дії здійснюються прокурорами Окружної прокуратури Миколаєва, слідчими Служби безпеки України та поліції, експертами. Вилучено уламки ракет. Правоохоонці обіцяють, що докази, здобуті під час проведення слідчих дій будуть використані для доведення злочинної діяльності рф, у тому числі у міжнародних судових інстанціях.

В свою чергу, як повідомив станом на 11:15 вівторка начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, ідентифікувано 19 ракет - це "Смерчі" та "Торнадо". Всього ж, за його словами, по місту нарахували 24 "лунки" від влучань.

"Святий Миколай і ЗСУ нас бережуть від покидьків. Тому вони бісяться. На жаль, сильно обстріляли місто. Багато є пошкоджень, руйнувань, обстріляли лікарню. Все відбудуємо. Але й багато постраждалих", - додав він.

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Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, від обстрілів пошкоджень зазнали, зокрема, дві лікарні: у будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Персонал та пацієнти не постраждали, але в одному закладі поранений охоронець.

Також він повідомив, що російські війська зруйнували навчальний корпус в одній з миколаївських шкіл і знищили там шкільні музеї історії Другої світової війни та пам‘яті воїнів-афганців. Відео з місця події градоначальник також виклав у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо також, що 9 липня окупанти запустили по Миколаєву шість ракет С-300, зруйнувавши два приватні будинки і влучивши по приватних підприємствах. 5 липня російські війська під час обстрілу Миколаєва зруйнували вщент будинок культури.