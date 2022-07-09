В Миколаєві внаслідок російського обстрілу вщент зруйновано два будинки (ФОТО, ВІДЕО)

Два приватних будинки зруйновано внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва вранці 9 липня. Як зазначив в своєму Telegram-каналі мер Олександр Сєнкевич, російські окупанти запустили по місту шість ракет С-300.

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"Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв. В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент", - написав він.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках було пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна.

В іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.

"Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо також, що 5 липня російські війська під час обстрілу Миколаєва зруйнували вщент будинок культури. За даними Сенкевича, тоді обійшлося також без серйозно постраждалих, хоча вибуховою хвилею та уламками вибило вікна у семи багатоповерхівках.