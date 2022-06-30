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Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві збільшилася до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Під час пошукових робіт та розбору конструкцій п'ятиповерхівки в Миколаєві, враженої внаслідок російського обстрілу напередодні, рятувальники виявили ще одну загиблу.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нею виявилася 21-річна мешканка цього дому. Таким чином, станом на зараз вже відомо про сім загиблих та шість постраждалих.
На місці триває розбір конструкцій на першому поверсі та у підвальному приміщені. Від ДСНС працюють особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільна група обласного управління, співробітники 10-го взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Задіяно важку інженерну техніку.
Також повідомляється, що психологи ГУ ДСНС у Миколаївській області на місці надають мешканцям будинку "фахові рекомендації як справитися із бідою та не зламатись під тягарем втрати".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що за даними мерії Миколаєва, окрім житлового будинку, 29 червня російські окупанти поцілили у гаражний кооператив, де згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.
У попередню ж ніч окупанти також випустили 11 ракет по Миколаєву, хоча частину з яких збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули вже принаймні три людини, серед них шестирічна дівчинка.