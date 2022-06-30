Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві збільшилася до семи (ФОТО, ВІДЕО)

Під час пошукових робіт та розбору конструкцій п'ятиповерхівки в Миколаєві, враженої внаслідок російського обстрілу напередодні, рятувальники виявили ще одну загиблу.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нею виявилася 21-річна мешканка цього дому. Таким чином, станом на зараз вже відомо про сім загиблих та шість постраждалих.

На місці триває розбір конструкцій на першому поверсі та у підвальному приміщені. Від ДСНС працюють особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільна група обласного управління, співробітники 10-го взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Задіяно важку інженерну техніку.

Також повідомляється, що психологи ГУ ДСНС у Миколаївській області на місці надають мешканцям будинку "фахові рекомендації як справитися із бідою та не зламатись під тягарем втрати".

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нагадаємо також, що за даними мерії Миколаєва, окрім житлового будинку, 29 червня російські окупанти поцілили у гаражний кооператив, де згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.

У попередню ж ніч окупанти також випустили 11 ракет по Миколаєву, хоча частину з яких збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули вже принаймні три людини, серед них шестирічна дівчинка.