Кількість загиблих внаслідок удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві збільшилася до п'яти (ФОТО, ВІДЕО)

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару вранці 29 червня по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві загинуло п'ять осіб, повідомляє станом на 17:00 Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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При цьому зазначається, що ще чотири особи постраждало, а підрозділами ДСНС врятовано троє людей. Окрім цього, під час проведення аварійно-рятувальних робіт було травмовано двох співробітники самої ДСНС. Роботи тривають.

В свою чергу, як повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич, близько 17:00 рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло чергового загиблого. Таким чином, наразі відомо про п'ять загиблих та п'ять поранених.

"Окрім житлового будинку, сьогодні зранку російські окупанти поцілили у гаражний кооператив. Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура", - написав він.

За даними військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено більше десяти ракет.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

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Нагадаємо, що лише минулої ночі - проти 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частина з них збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, серед них шестирічна дитина.