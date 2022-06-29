Число погибших в результате удара по пятиэтажке в Николаеве увеличилось до пяти (ФОТО, ВИДЕО)

Число погибших в результате ракетного удара утром 29 июня по пятиэтажному жилому дому в Николаеве погибли пять человек, сообщает по состоянию на 17:00 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом отмечается, что еще четыре человека пострадали, а подразделениями ГСЧС спасены три человека. Кроме этого, в ходе проведения аварийно-спасательных работ были травмированы двое сотрудников самой ГСЧС. Работы продолжаются.

В свою очередь, как сообщает мэр города Александр Сенкевич, около 17:00 спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело дежурного погибшего. Таким образом, известно о пяти погибших и пяти раненых.

"Кроме жилого дома, сегодня утром российские оккупанты попали в гаражный кооператив. Там фактически дотла сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. Также под обстрелы попали база отдыха, портовая и производственная инфраструктура", - написал он.

По данным военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

<div><br></div><div></div>

Напомним, что лишь минувшей ночью – на 28 июня оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, они запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки два человека погибли, среди них шестилетний ребенок.