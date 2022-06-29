Зеленский опубликовал важное видеодоказательство ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге

Президент Украины Владимир Зеленский привел важное видеодоказательство ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Эти кадры доказывают, что удар наносился по ТРЦ, а не соседнему заводу, как утверждают россияне.

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Соответствующее видео, на котором четко видно прямое попадание ракеты в торговый центр, президент обнародовал во время вечернего видеообращения.

"Чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать.

"На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в Трибунале", — резюмировал президент.

Отметим, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров в очередной раз нагло соврал и заявил, что оккупанты бомбили якобы ангар с оружием в Кременчуге, а торговый центр загорелся в результате детонации этих боеприпасов.Также Лавров сказал, что ТЦ "Амстор" якобы был пуст и давно не работал.

Отметим, российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш"

По состоянию на 15:30 28 июня известно о более 20 погибших в результате обстрела. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.