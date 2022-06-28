Одна из ракет, выпущенных РФ по Кременчугу 27 июня, попала по заводу "Кредмаш"

Российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш". В результате атаки частично разрушена инфраструктура предприятие.

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Об этом сообщил председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает "Суспільне".

Он отметил, что "Кременчугский завод дорожных машин ("Кредмаш") — это частное предприятие и не является военным объектом. Данилейко уточнил, что работники завода не пострадали.

Как известно, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". По состоянию на 15:30 28 июня известно о более 20 погибших в результате обстрела. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.

В результате возник масштабный пожар. Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.