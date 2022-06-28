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ТРЦ в Кременчуге решил не закрываться из-за воздушной тревоги незадолго до ракетного удара
Администрация ТРЦ "Амстор" в Кременчуге с 23 июня приняла решение, что торгово-развлекательный центр не будет закрываться во время воздушной тревоги, а уже 27 российская ракета уничтожила ТРЦ.
Об этом сообщил мэр Виталий Малецкий в своем Facebook.
"Обращаюсь в заведения всех форм собственности: во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала к укрытиям. В случае нарушения этого требования будем принимать меры, включая уголовные дела и закрытие учреждений", — заявил Малецкий.
Он добавил, что после ракетного обстрела 27 февраля в Кременчуге отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". В результате возник масштабный пожар. По состоянию на утро 28 июня число погибших достигло 18 человек, один из них скончался в больнице.
Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.