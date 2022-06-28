ТРЦ у Кременчуці вирішив не закриватися через повітряну тривогу незадовго до ракетного удару

Адміністрація ТРЦ "Амстор" у Кременчуці з 23 червня ухвалила рішення, що торговельно-розважальний центр не закриватиметься під час повітряної тривоги, а вже 27 червня російська ракета знищила ТРЦ.

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Про це повідомив мер Віталій Малецький у своєму Facebook.

Адміністрація повідомляла у Viber, що ТРЦ "Амстор" буде працювати під час тривоги. Фото: Facebook Малецького

"Звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги вживатимемо заходів, включаючи кримінальні справи та закриття установ", - заявив Малецький.

Він додав, що після ракетного обстрілу 27 лютого у Кременчуці відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць масового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета потрапила до ТРЦ "Амстор". В результаті виникла масштабна пожежа. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих досягла 18 людей, одна з них померла в лікарні.

Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.