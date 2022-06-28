Одна з ракет, випущених РФ по місту Кременчук 27 червня, влучила в завод "Кредмаш"

Російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет по місту Кременчук 27 червня. Одну з них окупанти запустили по ТРЦ, а другу - по заводу "Кредмаш". Внаслідок атаки частково зруйновано інфраструктуру підприємства.

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Про це повідомив голова наглядової ради установи Микола Данилейко, передає "Суспільне".

Він зазначив, що "Кременчуцький завод дорожніх машин ("Кредмаш") є приватним підприємством і не є військовим об'єктом. Данилейко уточнив, що працівники заводу не постраждали.

Як відомо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета влучила по ТРЦ "Амстор". В результаті виникла масштабна пожежа. Станом на 15:30 28 червня відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу. Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.

Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.