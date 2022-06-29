Зеленський опублікував важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці

Президент України Володимир Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Ці кадри доводять, що удар наносився по ТРЦ, а не по сусідньому заводу, як стверджують росіяни.

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Відповідне відео, на якому чітко видно пряме влучення ракети до торгового центру, президент оприлюднив під час вечірнього відеозвернення.

"Щоб ніхто не наважувався обманювати щодо ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому об'єкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити більше людей у мирному місті у звичайному торговому центрі", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що за цей акт державного тероризму, як і за решту, Росія відповідатиме.

"На полі бою в Україні, посиленням санкцій та обов'язково – у Трибуналі", - резюмував президент.

Зазначимо, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров в черговий раз нахабно збрехав і заявив, що окупанти бомбили нібито ангар зі зброєю в Кременчуці, а торговий центр загорівся внаслідок детонації цих боєприпасів. Також Лавров сказав, що ТЦ "Амстор" нібито був порожнім і давно не працював.

Зазначимо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили по ТРЦ, а другу - по заводу "Кредмаш"

Станом на 15:30 28 червня відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу. Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.