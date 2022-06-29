Оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве

Рано утром 29 июня в Николаеве прогремели мощные взрывы. Вскоре стало известно, что армия РФ нанесла удар по жилой многоэтажке, сообщил мэр Александр Сенкевич.

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На месте уже идет поисково-спасательная работа. Задействованы спасатели, медики и коммунальщики.

"Друзья, не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", — подчеркнул Сенкевич.

Ранее, в ночь с 27 на 28 июня, оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки два человека погибли, среди них ребенок 6 лет.

До этого, 25 июня, под утренний ракетный удар со стороны российских оккупантов попали портовая инфраструктура и жилые кварталы Николаева.