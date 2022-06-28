В Forbes посчитали, сколько ракет и на какую сумму Россия выпустила по Украине за выходные

Войска страны-агрессора РФ за выходные 25-26 июня выпустили по Украине от 60 до 80 ракет, общая стоимость которых составляет $150-200 млн.

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Об этом пишет Forbes на основании данных сводок ВСУ и местных администраций.

Оккупанты за эти дни использовали разные типы ракет: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101. Ракеты по Украине запускали с территории Беларуси и РФ.

Больше всего ракет армия РФ выпустила по Житомирской области — около 30, из которых — 10 ракет сбила ПВО. На Черниговщину прилетело 20 ракет, также россияне стреляли по Киеву и области, Хмельницкой, Львовской, Николаевой областях, Харькову и Днепропетровщине.

По Киеву оккупанты запустили ракеты Х-101, стоимость которых Forbes оценивает в $50-80 млн.

Для расчета стоимости ракет использовались такие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , "Точка-У" – $0,3 млн.

Общая стоимость ракет, выпущенных страной-агрессором РФ по Украине всего за два дня, может достигать от $150 млн до $220 млн.

Forbes отмечает, что в некоторых случаях неизвестными остаются количество выпущенных ракет или их распределение по типам. Ввиду этого невозможно точно определить общую стоимость российских ракет, которые выпустили по Украине за выходные.

Напомним, что 27 июня армия РФ ударила ракетой по ТРЦ в Кременчуге. По состоянию на 15:30 28 июня известно о более 20 погибших в результате обстрела. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.