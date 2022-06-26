По Киеву в воскресенье российские ракеты ударили из Каспийского моря

В воскресенье, 26 июня, удар по столице российские захватчики нанесли из региона Каспийского моря, сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Киев обстреляли с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101, которые могут летать на расстояние до 5,5 тыс. км. Бомбардировщики взлетали из Астрахани. Запуск ракет происходил над Каспийским морем", – уточнил он.

Сотрудники правоохранительных органов сразу начали уголовное производство по факту ракетных обстрелов 9-этажного многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В доме произошло возгорание с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

"Начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст. 438 УК, ч. 3 ст. 110 УК)", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье утром в Киеве в результате обстрела произошло четыре взрыва. По информации мэра столицы Виталия Кличко, два взрыва произошло в Шевченковском районе, пострадали два жилых дома. По данным МВД, один человек погиб, 5 – пострадали.