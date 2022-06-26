У Києві пролунало чотири вибухи: ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі

Армія Російської Федерації вранці, 26 червня, випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали цивільні. Наразі проводиться евакуація мешканців двох будинків.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої та рятувальники на місці. У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - поінформував міський голова.

Наразі у будинку, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами є люди.

"Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - додав Кличко.

Серед постраждалих є й дитина.

"З-під руїн верхніх поверхів зруйнованого ударом путінської ракети будинку витягли 6-річну дівчинку", - повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м.

"Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі. На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу", - зазначили рятувальники.

Зазначається, що місцеві жителі чули чотири вибухи, в небо піднявся стовп диму.

За словами народного депутата Олексія Гончаренко, по області і Києву було випущено 14 ракет. Зокрема, у Шевченківському районі, де були "прильоти", у людей побились вікна та потріскалися підвіконня.

Також в області працювала ППО, за допомогою якої вдалося збити одну ракету.

"Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", - повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, місцева влада столиці виділила з міського бюджету майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури Києва, пошкоджених обстрілами російських загарбників.