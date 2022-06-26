В Киеве прогремели четыре взрыва: ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие

Армия Российской Федерации утром, 26 июня, выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали гражданские. На данный момент проводится эвакуация жителей двух домов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей", - проинформировал городской голова.

В доме, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами есть люди.

"Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - добавил Кличко.

Среди пострадавшие есть и ребенок.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", - добавил Кличко.

Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.

"На данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава", - сообщили спасатели.

Отмечается, что местные жители слышали четыре взрыва, в небо поднялся столб дыма.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, по области и Киеву было выпущено 14 ракет. В частности, в Шевченковском районе, где были "прилеты", у людей разбились окна и потрескались подоконники.

Также в области работала ПВО, с помощью которой удалось сбить одну ракету.

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, местные власти столицы выделили из городского бюджета почти 600 миллионов гривен на реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры Киева, поврежденных обстрелами российских захватчиков.