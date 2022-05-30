В Киеве начинают реконструкцию жилых домов и помещений социальной инфраструктуры

Местные власти столицы выделили из городского бюджета почти 600 миллионов гривен на реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры Киева, поврежденных обстрелами российских захватчиков.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на эти цели правительство пообещало предоставить Киеву 200 миллионов гривен.

"Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома", — отметил Кличко.

В список объектов социальной инфраструктуры входят медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания.

Работы по восстановлению поврежденных домов начнутся в скором времени.

Ранее строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны стартовало в Харькове. При строительстве новых микрорайонов учтут "опыт, полученный во время войны". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в ходе восстановления Украины после войны необходимо свести до нуля количество панельных домов в стране.