В Харькове начали строить новое жилье

В Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. При строительстве новых микрорайонов учтут "опыт, полученный во время войны".

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в результате войны около 30% жилищного фонда уничтожены. Многие харьковчане потеряли дома, поэтому к строительству нового жилья приступили без промедлений.

"Сейчас мы начали достраивать дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техники, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень многое", - отметил Игорь Терехов.

Также он подчеркнул, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

"Пока у нас есть такой сосед, с существующим сейчас режимом, прежде всего, мы обязаны думать о мерах безопасности. Поэтому во всех домах, школах и детских садах обязательно появятся бомбоубежища", – отметил мэр.

Отметим, в Харькове метрополитен возобновит перевозку пассажиров во вторник, 24 мая.