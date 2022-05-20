"Мы больше не можем тянуть": в Харькове со следующей недели возобновят работу метро

В Харькове метрополитен возобновит перевозку пассажиров во вторник, 24 мая.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, общаясь с харьковчанами на одной из станций метро.

По его словам, городские власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделают все необходимое для безопасности пассажиров.

"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов", - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, исполком Харьковского горсовета 14 мая утвердил временную схему маршрутов городского транспорта на период военного положения. На каждой остановке для обеспечения комфорта горожан должно висеть объявление с интервалом и временем наземного транспорта.