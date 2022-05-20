- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Мы больше не можем тянуть": в Харькове со следующей недели возобновят работу метро
В Харькове метрополитен возобновит перевозку пассажиров во вторник, 24 мая.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, общаясь с харьковчанами на одной из станций метро.
По его словам, городские власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделают все необходимое для безопасности пассажиров.
"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов", - подчеркнул Игорь Терехов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, исполком Харьковского горсовета 14 мая утвердил временную схему маршрутов городского транспорта на период военного положения. На каждой остановке для обеспечения комфорта горожан должно висеть объявление с интервалом и временем наземного транспорта.