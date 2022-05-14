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Возобновление транспорта в Харькове: обнародована схема маршрутов
Исполком Харьковского городского совета 14 мая утвердил временную схему маршрутов городского транспорта на период военного положения. Об этом сообщается на сайте харьковской мэрии.
Как подчеркнул мэр города Игорь Терехов, на каждой остановке для обеспечения комфорта горожан должно будет висеть объявление с интервалом и временем движения наземного транспорта.
В свою очередь заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов отметил, что маршруты разрабатывали, учитывая территории, где транспорт может беспрепятственно курсировать, а также учитывая разрушения инфраструктуры электротранспорта.
По его словам, предоставленная схема будет корректироваться. Как только в городе проведут восстановительные работы, будут запущены и дополнительные маршруты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что начать запуск работы наземного транспорта в областном центре намерены с понедельника, 16 мая. При этом первые две недели проезд в наземном транспорте будет бесплатным. Метро же пока не действует: по словам Терехова, его начнут готовить к работу в ближайшее время.
В частности, будут действовать четыре трамвайных маршрута (обслуживаемых только Жовтневым депо), но движение первых двух из них будет запущено только 21 мая.
3 - Новожаново - Южный вокзал (через Павловскую площадь)
14 - Южный вокзал - Парк машиностроителей
20 - Южный вокзал - улица Новгородская (с 26 мая)
27 - Новожаново - Журавлевский гидропарк (с 27 мая)
Троллейбусных маршрутов пока планируется восемь, но только три из них, обслуживаемые депо №2, начнут работу уже 16 мая, а остальные пять будут постепенно запущены до 20 мая.
1 - 28-й микрорайон - метро "Дворец спорта"
5 - улица Университетская - Аэропорот
6 - улица Университетская - станция Основа
13 - метро "Защитников Украины" - парк "Встреча" (с 17 мая)
25 - метро "Дворец спорта" - бульвар Богдана Хмельницкого (18 мая)
14 - метро "Защитников Украины" - улица 12 Апреля (с 19 мая)
3 - улица Университетская - улица 12 Апреля (с 20 мая)
36 - улица 12 Апреля - метро "Армейская" (также с 20 мая)
Кроме того, опубликован перечень маршрутов и схема автобусного сообщения (но без указания номеров) вместе с трамвайными и троллейбусными линиями.
Таким образом, крупнейший и наиболее пострадавший от российских обстрелов жилмассив города - Салтовка, где располагалось и одно из трамвайных депо, - пока будет обслуживаться только автобусами, без электротранспорта. Причем на Северную Салтовку транспорт пока не будет ходить вообще никакой.