Возобновление транспорта в Харькове: обнародована схема маршрутов

Исполком Харьковского городского совета 14 мая утвердил временную схему маршрутов городского транспорта на период военного положения. Об этом сообщается на сайте харьковской мэрии.

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Как подчеркнул мэр города Игорь Терехов, на каждой остановке для обеспечения комфорта горожан должно будет висеть объявление с интервалом и временем движения наземного транспорта.

В свою очередь заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов отметил, что маршруты разрабатывали, учитывая территории, где транспорт может беспрепятственно курсировать, а также учитывая разрушения инфраструктуры электротранспорта.

По его словам, предоставленная схема будет корректироваться. Как только в городе проведут восстановительные работы, будут запущены и дополнительные маршруты.

Напомним, что начать запуск работы наземного транспорта в областном центре намерены с понедельника, 16 мая. При этом первые две недели проезд в наземном транспорте будет бесплатным. Метро же пока не действует: по словам Терехова, его начнут готовить к работу в ближайшее время.

В частности, будут действовать четыре трамвайных маршрута (обслуживаемых только Жовтневым депо), но движение первых двух из них будет запущено только 21 мая.

3 - Новожаново - Южный вокзал (через Павловскую площадь)

14 - Южный вокзал - Парк машиностроителей

20 - Южный вокзал - улица Новгородская (с 26 мая)

27 - Новожаново - Журавлевский гидропарк (с 27 мая)

Троллейбусных маршрутов пока планируется восемь, но только три из них, обслуживаемые депо №2, начнут работу уже 16 мая, а остальные пять будут постепенно запущены до 20 мая.

1 - 28-й микрорайон - метро "Дворец спорта"

5 - улица Университетская - Аэропорот

6 - улица Университетская - станция Основа

13 - метро "Защитников Украины" - парк "Встреча" (с 17 мая)

25 - метро "Дворец спорта" - бульвар Богдана Хмельницкого (18 мая)

14 - метро "Защитников Украины" - улица 12 Апреля (с 19 мая)

3 - улица Университетская - улица 12 Апреля (с 20 мая)

36 - улица 12 Апреля - метро "Армейская" (также с 20 мая)

Кроме того, опубликован перечень маршрутов и схема автобусного сообщения (но без указания номеров) вместе с трамвайными и троллейбусными линиями.

Таким образом, крупнейший и наиболее пострадавший от российских обстрелов жилмассив города - Салтовка, где располагалось и одно из трамвайных депо, - пока будет обслуживаться только автобусами, без электротранспорта. Причем на Северную Салтовку транспорт пока не будет ходить вообще никакой.