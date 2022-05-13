В Харькове возобновляют работу наземного общественного транспорта

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 16 мая в городе снова начнут курсировать некоторые троллейбусы, трамваи и маршрутки. Об этом он рассказал во врем видеообращения 13 мая.

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В Харькове начнут работать 4 трамвайных маршрута, 8 троллейбусных и 25 автобусных маршрутов. Какие именно номера маршрутов начнут работать, мэр не уточнил.

"Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо. Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов", — отметил Терехов.

Время работы трамваев, троллейбусов и автобусов — с 7 утра до 7 вечера. Первые две недели после 16 мая, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным.

Тем временем в Киеве проезд в маршрутках может существенно подорожать. Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко считает, что тарифы вырастут из-за высоких цен на бензин.

Напомним, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.