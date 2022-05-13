У Харкові відновлюють роботу наземного громадського транспорту

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 16 травня у місті знову почнуть курсувати деякі тролейбуси, трамваї та маршрутки. Про це він розповів під час відеозвернення 13 травня.

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У Харкові почнуть працювати 4 трамвайні маршрути, 8 тролейбусних та 25 автобусних маршрутів. Які саме номери маршрутів працюватимуть, мер не уточнив.

"Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм необхідно. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і згодом збільшимо кількість маршрутів", - зазначив Терехов.

Час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів — з 7 ранку до 7 вечора. Перші два тижні після 16 травня проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним.

Тим часом у Києві проїзд у маршрутках може суттєво подорожчати. Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко вважає, що тарифи зростуть через високі ціни на бензин.

Нагадаємо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.