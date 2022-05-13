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У Києві проїзд у маршрутках може суттєво подорожчати: скільки заплатимо
Перевізники можуть підвищити вартість проїзду у маршрутках Києва до 15 гривень. Все залежатиме від цін на пальне в Україні.
Про це розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко, пише УНН.
"Ситуація (з пальним – ред.) впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація щодо цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 гривень, то я думаю будуть змушені перевізники все ж таки підняти вартість проїзду до 15 гривень", – уточнив Моїсеєнко.
Він додав, що сьогодні на маршрути виїжджає близько 30% транспорту через проблеми з паливом і низьким пасажиропотоком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, зараз проїзд у маршрутках Києва становить 10 гривень.
Нагадаємо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.
Найбільші мережі встановили ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.
Влада обіцяє вирішити це питання до середини травня, а експерти прогнозують наповнення ринку паливом уже влітку.