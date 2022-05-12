Ціни на автогаз на деяких АЗС вже підійшли до позначки 40 грн/л

Середня ціна на скраплений газ на українських АЗС підвищилася на 12 коп/л до 33,29 грн/л. Про це пише Enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу консалтингової групи "А-95".

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Найбільшу ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею «Нефтек» – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 травня). «Укргазвидобування» встановило ціну на рівні 39,00 грн/л (+2 грн/л).

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася одразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л. Також автогаз подорожчав у мережах WOG, БРСМ-Нафта та інших.

Динаміка цін на автогаз на українських АЗС з 11 до 12 травня. Джерело: Enkorr

Раніше повідомлялося , що автогаз може зрівнятися в ціні з бензином, при цьому автолюбителі все одно продовжать його купувати через дефіцит бензину.

Автогаз – це єдиний вид палива, ціни на які зараз не регулюються державою. Ціна на автогаз зростає, але його продовжать купувати у сьогоднішніх умовах воєнного часу.