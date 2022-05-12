Цены на автогаз на некоторых АЗС уже подошли к отметке 40 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ на украинских АЗС повысились на 12 коп/л до 33,29 грн/л. Об этом пишет Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга консалтинговой группы “А-95”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Самая большая цена на продукт установлена днепропетровской сетью «Нефтек» – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 мая). «Укргаздобыча» установила цену на уровне 39,00 грн/л (+2 грн/л).

В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась сразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л. Также автогаз подорожал в сетях WOG, БРСМ-Нефть и других.

Динамика цен на автогаз на украинских АЗС с 11 по 12 мая. Источник: Enkorr

Ранее сообщалось, что автогаз может сравняться в цене с бензином, при этом автолюбители все равно продолжат его покупать из-за дефицита бензина.

Автогаз — это единственный вид топлива, цены на который сейчас не регулируются государством. Цена на автогаз растет, но его продолжат покупать в сегодняшних условиях военного времени.