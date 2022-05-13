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В Киеве проезд в маршрутках может существенно подорожать: сколько заплатим
Перевозчики могут повысить стоимость проезда в маршрутках Киева до 15 гривен. Все будет зависеть от цен на топливо в Украине.
Об этом рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет УНН.
"Ситуация (с горючим – ред.) влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 гривен, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен", – уточнил Моисеенко.
Он добавил, что сегодня на маршруты выезжает около 30% транспорта, из-за проблем с топливом и низким пассажиропотоком.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, сейчас проезд в маршрутках Киева составляет 10 гривен.
Напомним, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.
Крупнейшие сети установили лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые гораздо выше ограничений от Кабмина.
Власти обещают решить этот вопрос к середине мая, а эксперты прогнозируют наполнение рынка топливом уже летом.