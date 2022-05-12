Вывод российских войск из Харьковской области - признание неспособности РФ захватить ключевые города, - разведка Британии

Вооруженные силы Украины продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая населенные пункты в направлении границы с РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

По данным разведки, тот факт, что РФ сосредоточила усилия на Донбассе, сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил.

"Несмотря на успех РФ в окружении Харькова на начальных этапах конфликта, по сообщениям, она вывела подразделения из региона для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь", - сообщает разведка Британии.

После восстановления их, вероятно, развернут на восточном берегу реки Северский Донец, чтобы сформировать блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил РФ и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - считает разведка Британии.

Напомним, по данным разведки США, Путин готовится к затяжному конфликту и его цели простираются далеко за пределы Донбасса. Помимо захвата Донецкой и Луганской областей и взятия под контроля Херсона, российские войска потенциально захотят продлить сухопутный мост в Приднестровье.