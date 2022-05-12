Виведення російських військ із Харківської області - визнання нездатності РФ захопити ключові міста, - розвідка Британії

Збройні сили України продовжують контратаки на північ від Харкова, відбиваючи населені пункти у напрямку кордону з РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

За даними розвідки, РФ зосередила зусилля на Донбасі, зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил.

"Незважаючи на успіх РФ в оточенні Харкова на початкових етапах конфлікту, за повідомленнями, вона вивела підрозділи з регіону для реорганізації та поповнення своїх сил після тяжких втрат", - повідомляє розвідка Британії.

Після відновлення їх, ймовірно, розгорнуть на східному березі річки Сіверський Донець, щоб сформувати блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил РФ та основних шляхів постачання для операцій у районі Ізюму.

"Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - вважає розвідка Британії.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Путін готується до затяжного конфлікту і його цілі сягають далеко за межі Донбасу. Крім захоплення Донецької та Луганської областей та взяття під контроль Херсона, російські війська потенційно захочуть продовжити сухопутний міст у Придністров'ї.