Відновлення транспорту у Харкові: оприлюднено схему маршрутів

Виконком Харківської міської ради 14 травня затвердив тимчасову схему маршрутів міського транспорту на період воєнного стану. Про це повідомляє сайт харківської мерії.

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Як підкреслив мер міста Ігор Терехов, на кожній зупинці для забезпечення комфорту городян має висіти оголошення з інтервалом та часом руху наземного транспорту.

У свою чергу заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов зазначив, що маршрути розробляли з огляду на території, де транспорт може курсувати безперешкодно, а також враховуючи руйнування інфраструктури електротранспорту.

За його словами, ця схема буде коригуватися: щойно у місті проведуть відновлювальні роботи, буде запущено й додаткові маршрути.

Нагадаємо, що розпочати запуск роботи наземного транспорту в обласному центрі мають намір з понеділка, 16 травня. При цьому перші два тижні проїзд у наземному транспорті буде безкоштовним. Метро ж поки що не діє: за словами Терехова, його почнуть готувати до роботи найближчим часом.

Зокрема, діятимуть чотири трамвайні маршрути (обслуговуються лише Жовтневим депо), але рух перших двох із них буде запущено лише 21 травня.

3 - Новожанове - Південний вокзал (через Павлівську площу)

14 - Південний вокзал - Парк машинобудівників

20 – Південний вокзал – вулиця Новгородська (з 26 травня)

27 - Новожанове - Журавлівський гідропарк (з 27 травня)

Тролейбусних маршрутів поки що планується вісім, але лише три з них, що обслуговуються депо №2, почнуть роботу вже 16 травня, а решта п'ять будуть поступово запущені до 20 травня.

1 - 28-й мікрорайон - метро "Палац спорту"

5 - вулиця Університетська - Аеропорот

6 - вулиця Університетська - станція Основа

13 - метро "Захисників України" - парк "Зустріч" (з 17 травня)

25 - метро "Палац спорту" - бульвар Богдана Хмельницького (18 травня)

14 - метро "Захисників України" - вулиця 12 Квітня (з 19 травня)

3 - вулиця Університетська - вулиця 12 Квітня (з 20 травня)

36 - вулиця 12 Квітня - метро "Армійська" (також з 20 травня)

Крім того, опубліковано перелік маршрутів та схему автобусного сполучення (але без вказівки номерів) разом з трамвайними та тролейбусними лініями.

Таким чином, найбільший і найбільш постраждалий від російських обстрілів житловий масив міста - Салтівка, де розташовувалося й одне з трамвайних депо - поки обслуговуватиметься лише автобусами, без електротранспорту. Причому на Північну Салтівку транспорт поки що не ходитиме взагалі.