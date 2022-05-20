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"Ми більше не можемо тягнути": у Харкові з наступного тижня відновлять роботу метро
У Харкові метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час спілкування з харків'янами на одній зі станцій метро.
За його словами, міська влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами зробить усе необхідне для безпеки пасажирів.
"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів», - наголосив Ігор Терехов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, виконком Харківської міськради 14 травня затвердив тимчасову схему маршрутів міського транспорту на період воєнного стану. На кожній зупинці для забезпечення комфорту городян має висіти оголошення з інтервалом та часом руху наземного транспорту.