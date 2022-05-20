"Ми більше не можемо тягнути": у Харкові з наступного тижня відновлять роботу метро

У Харкові метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час спілкування з харків'янами на одній зі станцій метро.

За його словами, міська влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами зробить усе необхідне для безпеки пасажирів.

"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів», - наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, виконком Харківської міськради 14 травня затвердив тимчасову схему маршрутів міського транспорту на період воєнного стану. На кожній зупинці для забезпечення комфорту городян має висіти оголошення з інтервалом та часом руху наземного транспорту.