Російські окупанти вдарили ракетами по Лозовій

Російські війська 20 травня завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області.

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Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах та пабликах.

Внаслідок ракетного удару знищено місцевий Палац культури.

Снаряд потрапив до будівлі близько 15:00.

Також відомо, що одну ракету було збито силами ППО.

За інформацією "Суспильне", постраждали щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина.

Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.