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- Війна Війна
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- Події
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Російські окупанти вдарили ракетами по Лозовій
Російські війська 20 травня завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області.
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Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах та пабликах.
Внаслідок ракетного удару знищено місцевий Палац культури.
Снаряд потрапив до будівлі близько 15:00.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також відомо, що одну ракету було збито силами ППО.
За інформацією "Суспильне", постраждали щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина.
Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.