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Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовой

Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовой
Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовой

Российские войска 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.

Снаряд попал в здание около 15:00.

Также известно, что одна ракета была сбита силами ПВО. 

По информации "Суспильне", пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом  рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Автор:
Светлана Манько