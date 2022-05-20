Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовой

Российские войска 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.

Снаряд попал в здание около 15:00.

Также известно, что одна ракета была сбита силами ПВО.

По информации "Суспильне", пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.