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Российские оккупанты ударили ракетами по Лозовой
Российские войска 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области.
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Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.
Снаряд попал в здание около 15:00.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также известно, что одна ракета была сбита силами ПВО.
По информации "Суспильне", пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.
Об этом рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.