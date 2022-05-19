Около 25% территории Харьковской области находятся под оккупацией, – председатель ОВА

Под оккупацией армии Российской Федерации находится около 25% местности Харьковской области.

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Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью "Фокусу".

"Примерно 20-25% территории Харьковской области сейчас находится под оккупацией. Было оккупировано 22 территориальных общины, сейчас уже меньше - этот показатель уменьшается фактически каждый день", - отметил Синегубов.

По его словам, враг сейчас сосредоточил свое внимание на удержании позиций.

"Однако чем дальше мы продвигаемся, тем труднее, потому что враг сейчас сосредоточил свое внимание на удержании позиций. То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится - и мы, ценой жизни наших защитников, боремся за каждый метр нашей территории", - добавил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины, начиная с 5 мая, в Харьковской области освободили 23 населенных пункта. В то же время, российская армия пытается сдержать наступление и выход ВСУ в государственную границу. Для этого оккупанты усилили обстрел украинских позиций.