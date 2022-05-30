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Зеленский предлагает убрать в Украине все панельные дома
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в ходе восстановления Украины после войны необходимо свести до нуля количество панельных домов в стране.
Об этом он заявил во время визита в Харьковскую область, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов. При этом он считает нужно учитывать программу термомодернизации жилого фонда, кроме того, планируется, что новые дома будут строить с бомбоубежищами, что также нужно учитывать.
"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в Харькове, который накануне посетил президент, уже стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. При строительстве новых микрорайонов учтут "опыт, полученный во время войны".
Тем временем в Киевской области за 5 месяцев собираются построить два жилых комплекса для тех, кто потерял жилье в результате боевых действий. Дома возведут на площади 100 тысяч квадратных метров в населенных пунктах, которые больше всех в регионе пострадали от российской агрессии, — в Ирпене и Бородянке.