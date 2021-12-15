Украина рассчитывает получить 300 млн евро на программу Зеленского по термомодернизации зданий

В пятницу, 17 декабря, Совет директоров Всемирного банка рассмотрит предоставление Украине 300 млн евро на реализацию программы “Энергетическая независимость” президента Владимира Зеленского по термомодернизации многоэтажных домов и учреждений.

Как сообщила в своем Facebook министр экономики Юлия Свириденко, Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость". Совместно готовим системный документ о направлениях сотрудничества", — написала министр.

По ее словам, есть также перспективы реализации Всемирным банком инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и строительства.

В Украине планируют масштабную реформу термомодернизации, которая должна способствовать энергонезависимости государства. По словам Владимира Зеленского, сначала будет реализован пилотный проект для многоэтажных домов. Президент Украины уверен, что это снизит потребление газа в два раза.

"В 2022 году мы начнем большую программу — "Большая термомодернизация". Мы планируем утеплить тысячи, именно тысячи, не единичные случаи, многоэтажных домов, школ, садиков, больниц", — сказал он.

Президент уверен, что это позволит застраховаться от роста цен на энергоносители и получить действительно энергетическую независимость.

Но некоторые эксперты считают, что капитальный ремонт аварийных домов дешевле и эффективнее утепления, так как многие здания находятся в потенциально аварийном состоянии.

По оценкам экспертов, около 80% украинских многоквартирных домов требуют капитальных ремонтов. Ведь в Украине государство несвоевременно проводило обслуживание имеющихся зданий, из-за этого ухудшилась их энергоэффективность и возникла угроза разрушения. Затем эти дома передали в общую собственность жильцов.