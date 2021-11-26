Зеленский заявил, что на утепление домов пустят 300 млрд грн

В Украине планируют масштабную реформу термомодернизации, которая должна способствовать энергонезависимости государства.

Об этом глава государства сообщил 26 ноября во время пресс-конференции, которая приурочена к середине его каденции.

«У нас сейчас главный вопрос — 2025 год, когда закончится контракт газа. Это будет сложный момент, мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. Сегодня на работу в Офис президента, в Минэкономики взяты специальные люди, которые будут заниматься только этой реформой. В чем она заключается? Эта реформа будет стоить 300 млрд грн. Это все, что мы должны сделать: школы, коммунальные объекты», — поделился планами Зеленский.

По его словам, такая реформа важна для энергонезависимости государства, и сначала будет реализован пилотный проект для многоэтажных домов.

«И на этом примере покажем — эти дома берут газа в два раза меньше. Не на 10%, а в два раза», — подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что положение с энергоносителями для прохождения отопительного сезона сейчас в Украине лучше, чем в предыдущие годы.

«Что касается газохранилищ, у нас ситуация лучше, чем была в любой год с 2014 по 2018-й. Дефицит искусственно создан некоторыми государствами. У нас сегодня «Энергоатом» работает как никогда — 13 из 15 блоков», — сказал он.

«Не всем нравится, что мы предложили модель, которая с некоторых сторон называется ценовым ограничением. Но мы должны сделать, чтобы людям не было больно», — добавил Зеленский.

Он отметил, что цена на газ может быть рыночной, «но если это не касается серьезного удара по платежкам наших людей».

При этом одним из обязательств Украины в меморандуме, заключенном с Международным валютным фондом, стали отказ от любых ограничений цен на газ, который будет поставляться населению, а также гарантия, что оптовые цены будут формироваться на прозрачном и эффективном рынке.

Власти также обязались пересмотреть все тарифы на отопление и утвердить их в соответствии со всеми издержками, как связанными, так и не связанными с ценой на газ. А любое отклонение от возмещения издержек, что будет обусловлено ростом цены на газ, станет покрываться прозрачной субсидией из государственного или местного бюджетов. «Цены с мая следующего года должны полностью отражать расходы компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения", — сказано в меморандуме.