МВФ назвал Украине условия сотрудничества по программе stand-by

Международный валютный фонд обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by.

Украина до конца ноября 2021 года должна принять Госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП. Необходимо также законодательно отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы государственных банков и принять планы преемственности для этих советов с указанием сроков.

До конца 2021 года должен быть завершен и обнародован аудит средств ковид-фонда, а НБУ следует принять план действий по повышению профессиональных возможностей банковского надзора. При этом Офис генпрокурора должен опубликовать полугодовой отчет о результатах уголовных дел в отношении бывших собственников, менеджеров и связанных лиц по каждому банку, который обанкротился с 2014 года.

До конца января 2022 года Кабмин должен утвердить дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода Приватбанка и Сбербанка на рынок для частичной либо полной приватизации. Это будет способствовать привлечению авторитетных международных инвесторов.

До конца февраля должны быть приняты комплексный стратегический документ и план действий по возврату активов обанкротившихся банков.

Украина также обязалась до конца марта 2022 года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, чтобы усовершенствовать процедуры отбора ее должностных лиц и способность регулировать организационную деятельность, а также установить механизмы подотчетности руководства.

До марта 2022 года необходимо создать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей с информацией для выставления счетов домохозяйствам. Украинская сторона должна обеспечивать, чтобы оптовые цены на газ определялись на прозрачном и эффективном рынке.

Украина обещает принять закон, который обеспечит финансовую и операционную независимость Антимонопольного комитета.

До конца апреля власти должны завершить разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия (ВСП) Советом по этике, а до конца мая должен быть назначен наблюдательный совет «Энергоатома» с большинством независимых членов.

Программа МВФ stand-by предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши в размере около $700 млн и $1,1 млрд.

Напомним, 24 ноября 2021 года Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования (эквивалент 699 млн долларов). Эти средства поступят на счета Кабинета министров в НБУ и увеличат международные резервы Украины. Причем в результате меморандума Украина пообещала отказаться от льготных тарифов на газ для населения