Защитные комнаты в квартирах и обязательный подземный паркинг: во Львове приняли новые стандарты строительства

Горсовет Львова 13 мая принял решение о новых принципах строительства домов в городе. Теперь все застройщики обязаны работать по новым стандартам усиленной безопасности.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В частности, во всех новых домах при строительстве нужно делать подземный паркинг, обустроенный для двойного назначения.

"А значит, его часть нужно адаптировать для комфортного пребывания в течение определенного времени с возможностью обогрева. Отдельные санузлы, раскладные кресла, место для хранения продовольствия, резервуар для воды. В части существующих паркингов нет лифтов, что делает его недоступным для людей с инвалидностью. Это тоже учли", — резюмировал Садовый.

Он уточнил, что эти же стандарты распространяются на учебные заведения и другие учреждения.

Кроме того, при строительстве многоэтажного дома застройщик должен предусмотреть на каждом этаже в квартире защитную комнату с минимальной площадью 9 квадратных метров.

"Стены и перекрытия этого помещения должны быть из крепкого армированного бетона. Окна – защищать стальные ставни. Дверь должна выдерживать давление ударной волны", - уточнил Садовый.

С начала полномасштабной войны России против Украины в результате обстрелов агрессора были разрушены тысячи домов.

Поэтому теперь, как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, украинские города и посёлки и вся инфраструктура должны быть восстановлены, а проектирование новых домов будет происходить с учетом новых реалий.