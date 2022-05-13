Захисні кімнати у квартирах та обов'язковий підземний паркінг: у Львові ухвалили нові стандарти будівництва

Міськрада Львова 13 травня ухвалила рішення про нові принципи будівництва будинків у місті. Тепер усі забудовники зобов'язані працювати за новими стандартами посиленої безпеки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий .

Зокрема, у всіх нових будинках під час будівництва потрібно робити підземний паркінг, обладнаний для подвійного призначення.

"А значить, його частину потрібно адаптувати для комфортного перебування протягом певного часу з можливістю обігріву. Окремі санвузли, розкладні крісла, місце для зберігання продовольства, резервуар для води. У частині існуючих паркінгів немає ліфтів, що робить його недоступним для людей з інвалідністю. Це теж врахували", - резюмував Садовий.

Він уточнив, що ці самі стандарти поширюються на навчальні заклади та інші установи.

Крім того, при будівництві багатоповерхового будинку забудовник має передбачити на кожному поверсі у квартирі захисну кімнату з мінімальною площею 9 квадратних метрів.

"Стіни та перекриття цього приміщення повинні бути з міцного армованого бетону. Вікна – захищати сталеві віконниці. Двері повинні витримувати тиск ударної хвилі", - уточнив Садовий.

З початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок обстрілу агресора було зруйновано тисячі будинків.

Тому тепер, як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, українські міста та селища та вся інфраструктура мають бути відновлені, а проектування нових будинків відбуватиметься з урахуванням нових реалій.