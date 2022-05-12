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Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям

Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №7282, який визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для українців, які постраждали від бойових дій. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Желєзняк.

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Цей законопроект був зареєстрований у парламенті 13 квітня. Він встановлює спрощену процедуру для будівництва об'єктів, призначених для тимчасового проживання переселенців, а також порядок розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств.

Документ також передбачає вдосконалення процедури обстеження нерухомості, що була пошкоджена внаслідок збройної агресії Росії, а також законодавчі ініціативи щодо відновлення зруйнованих російськими військами населених пунктів та територій за допомогою нових містобудівних програм.

Нагадаємо, на початку травня у Львівській області відкрили друге модульне містечко для переселенців, яке розраховане на 320 осіб. Наразі в області зареєстровано 300 тис. осіб.

Автор:
Степан Крьока