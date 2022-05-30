Зеленський пропонує прибрати в Україні всі панельні будинки

Президент України Володимир Зеленський припустив, що під час відновлення України після війни необхідно звести до нуля кількість панельних будинків у країні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він заявив під час візиту до Харківської області, передає пресслужба Офісу президента.

Глава держави запропонував проаналізувати доцільність відновлення ушкоджених панельних будинків. При цьому він вважає, що потрібно враховувати програму термомодернізації житлового фонду, крім того, планується, що нові будинки будуватимуть з бомбосховищами, що також потрібно враховувати.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість усунути по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", - зазначив він.

Зазначимо, що у Харкові, який напередодні відвідав президент, уже стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. Під час будівництва нових мікрорайонів врахують "досвід, здобутий під час війни".

Тим часом у Київській області за 5 місяців збираються збудувати два житлові комплекси для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій. Будинки зведуть на площі 100 тисяч квадратних метрів у населених пунктах, які найбільше у регіоні постраждали від російської агресії, — в Ірпені та Бородянці.