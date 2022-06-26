По Києву в неділю російські ракети вдарили з Каспійського моря

В неділю, 26 червня, удар по столиці російські загарбники завдали з регіону Каспійського моря, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Київ обстріляли з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Запуск ракет відбувався над Каспійським морем", – уточнив він.

Співробітники правоохоронних органів відразу розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу 9-поверхового багатоквартирного будинку, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У будинку сталося загоряння з частковим руйнуванням 7, 8 і 9 поверхів.

"Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів і звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст. 438 КК, ч. 3 ст. 110 КК)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки. За даними МВС, одна людина загинула, 5 – постраждали.