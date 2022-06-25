Россияне обстреляли военный полигон во Львовской области: есть пострадавшие 

Армия Российской Федерации утром, 25 июня, с Черного моря запустила шесть ракет по территории Львовской области, две из них были отбиты. В результате вражеского обстрела пострадали четыре человека.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня около 04:00 был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовской области. Шесть ракет, четыре попадания. Две ракеты сбили. Объект военный на территории Яворовского района", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате обстрела пострадали четыре человека.

Напомним, по Житомирской области утром, 25 июня, было выпущено 24 ракеты с территории Республики Беларусь. По самому Житомиру ничего не прилетело, обстреляны военные объекты вокруг города.