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Россияне обстреляли военный полигон во Львовской области: есть пострадавшие
Армия Российской Федерации утром, 25 июня, с Черного моря запустила шесть ракет по территории Львовской области, две из них были отбиты. В результате вражеского обстрела пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Сегодня около 04:00 был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовской области. Шесть ракет, четыре попадания. Две ракеты сбили. Объект военный на территории Яворовского района", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате обстрела пострадали четыре человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по Житомирской области утром, 25 июня, было выпущено 24 ракеты с территории Республики Беларусь. По самому Житомиру ничего не прилетело, обстреляны военные объекты вокруг города.