Россияне нанесли авиаудар возле Лисичанска и пытаются блокировать город - Генштаб

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Лисичанск, Спорное и Волчояровку. Также они пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, вели бой в направлении Васильевка – Каменка, но ВСУ дали отпор.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Генштабе, все еще сохраняется угроза применения ракетного обстрела с территории Беларуси. На Северском направлении в Брянской и Курской областях противник удерживает три батальонных тактических групп, а также подразделения воздушно-десантных войск.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

Читайте также Категория Политика Война Война Российские военные оккупировали Горскую громаду

В Харьковском направлении россияне сосредоточились на удержании ранее занятых позиций. Совершили артобстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища. Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды ВСУ отбили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское.

На Славянском направлении противник сосредоточился на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял украинские позиции вблизи Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

В Донецком направлении противник сосредоточен на удержании занятых позиций и проведении перегруппировки войск. Совершал огненное поражение украинских подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

Также оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Лисичанск, Спирное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. В целях вытеснения ВСУ враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в сторону Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Также оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

В частности, россияне пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые позиции. На Запорожском направлении – ведут оборону.

Также враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, вел бой в направлении Васильевка – Каменка, но ВСУ дали отпор. На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск.

Для восстановления ранее утраченного положения, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр". Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Напомним, российские оккупационные войска пытались с помощью ракетного комплекса "Точка-У" ударить по одной из телебашен в Николаевской области, однако смогли ликвидировать только уличный туалет.