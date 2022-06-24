Российские военные оккупировали Горскую громаду

Армия страны-агрессора РФ временно оккупировали Горскую громаду Луганской области. Захватчики зашли почти во все населенные пункты громады, сообщил 24 июня глава Горной громады Алексей Бабченко в комментарии "Суспільного".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"К сожалению, громада в настоящее время временно оккупирована, идут определенные локальные бои. Большая часть Горного, Золотого неподконтрольна. Вчера зашли в Золотое, военнослужащие должны были отойти, чтобы сохранить большую часть личного состава, были уже почти в окружении и шел прорыв", — рассказал Бабченко.

В самой громаде и в прилегающих селах в целом осталось 4 тысячи мирных жителей. В течение всех месяцев полномасштабной войны проводить эвакуацию было сложно, отмечает глава громады.

"Машины ездили периодически, примерно раз в неделю. В настоящее время с громадой отсутствует связь. Также в селах отсутствует вода и свет", — добавил Бабченко.

Отметим, что в целом в Луганской области, по информации главы ОВА Сергея Гайдая, одна из самых тяжелых ситуаций на фронте. В Северодонецке продолжаются уличные бои, оккупанты также приближаются к Лисичанску. Российская армия вновь открыла огонь по селам Синецкий и Павлоград.

Также оккупантыпытаются блокировать подразделения украинской армии вблизи Боровского и Воронового.