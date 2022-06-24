- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Российские военные оккупировали Горскую громаду
Армия страны-агрессора РФ временно оккупировали Горскую громаду Луганской области. Захватчики зашли почти во все населенные пункты громады, сообщил 24 июня глава Горной громады Алексей Бабченко в комментарии "Суспільного".
"К сожалению, громада в настоящее время временно оккупирована, идут определенные локальные бои. Большая часть Горного, Золотого неподконтрольна. Вчера зашли в Золотое, военнослужащие должны были отойти, чтобы сохранить большую часть личного состава, были уже почти в окружении и шел прорыв", — рассказал Бабченко.
В самой громаде и в прилегающих селах в целом осталось 4 тысячи мирных жителей. В течение всех месяцев полномасштабной войны проводить эвакуацию было сложно, отмечает глава громады.
"Машины ездили периодически, примерно раз в неделю. В настоящее время с громадой отсутствует связь. Также в селах отсутствует вода и свет", — добавил Бабченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что в целом в Луганской области, по информации главы ОВА Сергея Гайдая, одна из самых тяжелых ситуаций на фронте. В Северодонецке продолжаются уличные бои, оккупанты также приближаются к Лисичанску. Российская армия вновь открыла огонь по селам Синецкий и Павлоград.
Также оккупантыпытаются блокировать подразделения украинской армии вблизи Боровского и Воронового.